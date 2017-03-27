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  • 27.03, 10:06

    На горнолыжном курорте в Японии сошла лавина, есть жертвы

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    На горнолыжном курорте в Японии сошла лавина, есть жертвы

    На горнолыжном курорте в Японии сошла лавина, есть жертвы

    По меньшей мере шесть школьников погибли под лавиной на горнолыжном курорте в японской префектуре Тотиги на острове Хонсю, еще около 30 человек пострадали.

    Как сообщает японское издание Japan Times, инцидент произошел в понедельник утром на курорте в районе города Насу, расположенном примерно в 120 км к северу от Токио. Сообщается, что во время схода лавины на склоне находились более 60 учащихся и учителей. Шестеро школьников погибли, трое считаются пропавшими без вести, еще около 30 человек получили травмы.

    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании парламента пообещал, что власти страны «приложат все усилия в связи с этим бедствием, причем главным приоритетом будет спасение пострадавших». Известно, что префектура Тотиги в связи с ЧП уже обратилась за помощью к Силам самообороны Японии.


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