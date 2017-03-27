#ТЫСУПЕР!
Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.03, 10:06

    В России изменились правила получения и замены водительских прав

    1 комментарий

    В России изменились правила получения и замены водительских прав

    В России изменились правила получения и замены водительских прав

    Глава российского кабмина Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее многофункциональным центрам (МФЦ) осуществлять замену водительских удостоверений. Сейчас права могут выдавать только подразделения Госавтоинспекции.

    Согласно документу, опубликованному на сайте российского правительства, в МФЦ граждане смогут получить новые водительские удостоверения, поступившие из ГИБДД, а также международные водительские права.

    Также постановление уточняет вопросы, связанные с заменой водительских прав до истечения срока их действия. Новые правила предполагают, что водители, имеющие на руках медицинское заключение, смогут получить новое удостоверение на 10 лет, тогда как сейчас первоначально установленный период не подлежит изменению.

    Кроме того, правительство разъясняет процедуру обмена иностранных водительских удостоверений на российские. Новые правила призваны повысить качество предоставления госуслуг, сократить потраченное на оформление документов время и финансовые затраты граждан, а также снизить коррупционные риски.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru