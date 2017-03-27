В России изменились правила получения и замены водительских прав

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее многофункциональным центрам (МФЦ) осуществлять замену водительских удостоверений. Сейчас права могут выдавать только подразделения Госавтоинспекции.
Согласно документу, опубликованному на сайте российского правительства, в МФЦ граждане смогут получить новые водительские удостоверения, поступившие из ГИБДД, а также международные водительские права.
Также постановление уточняет вопросы, связанные с заменой водительских прав до истечения срока их действия. Новые правила предполагают, что водители, имеющие на руках медицинское заключение, смогут получить новое удостоверение на 10 лет, тогда как сейчас первоначально установленный период не подлежит изменению.
Кроме того, правительство разъясняет процедуру обмена иностранных водительских удостоверений на российские. Новые правила призваны повысить качество предоставления госуслуг, сократить потраченное на оформление документов время и финансовые затраты граждан, а также снизить коррупционные риски.
Также постановление уточняет вопросы, связанные с заменой водительских прав до истечения срока их действия. Новые правила предполагают, что водители, имеющие на руках медицинское заключение, смогут получить новое удостоверение на 10 лет, тогда как сейчас первоначально установленный период не подлежит изменению.
Кроме того, правительство разъясняет процедуру обмена иностранных водительских удостоверений на российские. Новые правила призваны повысить качество предоставления госуслуг, сократить потраченное на оформление документов время и финансовые затраты граждан, а также снизить коррупционные риски.
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