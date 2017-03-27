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  • 27.03, 10:06

    «Евросоюз погибнет»: Марин Ле Пен предсказала неминуемый крах ЕС

    1 комментарий

    «Евросоюз погибнет»: Марин Ле Пен предсказала неминуемый крах ЕС

    «Евросоюз погибнет»: Марин Ле Пен предсказала неминуемый крах ЕС

    В Лилле кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила с обращением к своим сторонникам. Она пообещала защитить страну от глобализации и предсказала исчезновение Евросоюза с политической карты мира.

    Как заявила лидер партии «Национальный фронт», после избрания Дональда Трампа президентом США и референдума в Великобритании выборы во Франции будут очередным шагом, который она охарактеризовала как «глобальное восстание людей».

    Марин Ле Пен, лидер партии «Национальный фронт», кандидат в президенты Франции: «Евросоюз погибнет, потому что людям он больше не нужен. Надменным гегемониям суждено исчезнуть с лица Земли. Пришло время разгромить глобалистов».

    Как передает Reuters, Марин Ле Пен обвинила своих основных соперников Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона в «предательстве» ради Европейского союза и интересов рынка.

    Накануне уже звучали мнения о том, что ЕС не протянет и 5 лет. Европейцы не скрывают, что возлагают надежды на новое поколение политиков.

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