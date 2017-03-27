Нефть Brent подешевела до $50,75 за баррель

Цены на углеводороды эталонных марок сдержанно снижаются на фоне данных о растущем количестве действующих буровых установок в США. Эта информация оказала на рынок большее влияние, чем результаты переговоров нефтедобывающих стран.

На Лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве майские фьючеры на нефть марки Brent опустилась до 50 долларов 75 центов за баррель (-0,10%). К этому времени на электронных торгах в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI на апрель подешевели до 47 долларов 83 центов за баррель (-0,29%). На прошлой неделе нефть WTI потеряла в цене 1,7%, Brent — 1,9%.



Из Соединенных Штатов поступила информация, что на минувшей неделе число эксплуатируемых нефтяных буровых установок в стране выросло на 21 до 652 единиц, это максимум с 11 сентября 2015 года. Вместе с тем общее число действующих в США буровых увеличилось на 20 до 809 единиц. Добыча углеводородов в Америке поднялась до рекордных с февраля прошлого года 9,1 миллиона баррелей в сутки.

