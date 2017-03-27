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  • 27.03, 08:35

    СМИ узнали о скором назначении зятя Трампа главой нового отдела в Белом доме

    1 комментарий
    • Фото Reuters © 2017, Kevin Lamarque
    СМИ узнали о скором назначении зятя Трампа главой нового отдела в Белом доме

    СМИ узнали о скором назначении зятя Трампа главой нового отдела в Белом доме

    СМИ узнали о скором назначении зятя Трампа главой нового отдела в Белом доме
  • Фото Reuters © 2017, Kevin Lamarque

    • Дональд Трамп готовится объявить о формировании в Белом доме нового подразделения с широкими властными полномочиями. В американских СМИ появилась информация, что созданная структура займется поиском путей для реализации ключевых предвыборных обещаний президента, а руководить управлением будет старший советник Трампа и по совместительству его зять Джаред Кушнер.

    Как пишет The Washington Post, управление американской инновацией будет существовать как подразделение в западном крыле Белого дома и напрямую подчиняться Трампу. В функции управления войдут тщательное наблюдение за работой федеральной бюрократической системы и выполнение ключевых предвыборных обещаний Трампа, в том числе реформирование системы ухода за ветеранами и борьбу с опиоидной наркоманией. Сообщается, что в новой структуре будут работать бывшие коммерческие руководители, которые займутся внедрением свежих идей в работу кабмина.

    «Все американцы, невзирая на их политические взгляды, понимают, что правительственная стагнация препятствует нашей способности нормально функционировать, часто создавая застой, перерасходы и простои. Я обещал американцам, что добьюсь результатов, и я применю к государству свой образ мысли», — говорится в заявлении Трампа, которое публикует The Washington Post.

    Газета отмечает, что формирование нового управления под руководством Кушнера еще раз демонстрирует, насколько велико влияние зятя Трампа в администрации. По мнению издания, Кушнер определяет ряд внутри- и внешнеполитических решений, а также отвечает за подбор персонала. Зятя американского лидера уже прозвали «теневым дипломатом», так как он является де-факто ключевым советником президента по вопросам взаимодействия с Мексикой, Канадой, Китаем и странами Ближнего Востока.

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