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  • 27.03, 08:35
    После весенней оттепели на Москву обрушилась метель. Москва, гололед, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    После весенней оттепели на Москву обрушилась метель

    7 комментариев
    После весенней оттепели на Москву обрушилась метель

    После весенней оттепели на Москву обрушилась метель

    После весенней оттепели на Москву обрушилась метель

      Зима вернулась в российскую столицу. Как объясняют синоптики, регион оказался на пути атмосферного фронта.

      Трудно передвигаться и автомобилистам, и пешеходам, дороги и тротуары очень скользкие. В тех районах, где еще идет снег, сохраняется плохая видимость. Власти рекомендуют водителям в ближайшие сутки по возможности вообще отказаться от поездок на личном транспорте.

      Метеорологи обещают москвичам ветреную погоду, осадки и гололед. В мегаполисе воздух прогреется до плюс 3–5 градусов, по области — от нуля до плюс 5. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, порывы местами могут достигать 12–17 метров в секунду.

      В ночь на вторник в Москве похолодает до минус 2 градусов и до минус 4 в Подмосковье, днем ожидается 3–5 градуса тепла, по области — от нуля до плюс 5, порывы северо-западного ветра могут достигать 12–17 метров в секунду, на дорогах будет скользко.

      Со среды в столице похолодает еще сильнее. В ночные часы столбики термометров опустятся до минус 7–11 градусов, днем синоптики обещают от нуля до минус 4 градусов, пройдет снег, возможна метель.

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