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  • 27.03, 08:35

    Россиянка утонула в бассейне отеля в Паттайе

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    Россиянка утонула в бассейне отеля в Паттайе

    Россиянка утонула в бассейне отеля в Паттайе

    Российская туристка погибла в Таиланде. Инцидент произошел в одном из отелей Паттайи около 3 часов ночи в субботу.

    Как рассказал охранник гостиницы, он услышал крики о том, что тонет женщина, и поспешил на помощь. К тому моменту, как он добрался до бассейна, купальщицу уже вытащили, и она была еще жива.

    Женщина скончалась до приезда медиков и спасателей. По данным Bangkok Post, погибшей оказалась 51-летняя Светлана Зимина.

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