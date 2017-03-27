Россиянка утонула в бассейне отеля в Паттайе

Российская туристка погибла в Таиланде. Инцидент произошел в одном из отелей Паттайи около 3 часов ночи в субботу.
Как рассказал охранник гостиницы, он услышал крики о том, что тонет женщина, и поспешил на помощь. К тому моменту, как он добрался до бассейна, купальщицу уже вытащили, и она была еще жива.
Женщина скончалась до приезда медиков и спасателей. По данным Bangkok Post, погибшей оказалась 51-летняя Светлана Зимина.
Женщина скончалась до приезда медиков и спасателей. По данным Bangkok Post, погибшей оказалась 51-летняя Светлана Зимина.
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