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  • 27.03, 07:04

    Меркель позвала Иванку Трамп на саммит «женской двадцатки»

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    Меркель позвала Иванку Трамп на саммит «женской двадцатки»

    Меркель позвала Иванку Трамп на саммит «женской двадцатки»

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила дочь президента США Дональда Трампа Иванку на экономический саммит в Берлине.

    Канцлер передала приглашение Иванке Трамп в ходе своего визита в Белый дом. Саммит «женской двадцатки» W20 пройдет в Берлине в апреле, сообщает РИА Новости.

    Меркель совершила поездку в Вашингтон 1,5 недели назад. Особый интерес у журналистов и в соцсетях вызвал эпизод с участием канцлера и президентской дочери на одной из встреч. Меркель одарила Иванку выразительным взглядом, из-за чего пользователи начали придумывать, что за ним скрывалось.

    Иванка Трамп активно вовлечена в работу новой администрации США. Она получит личный кабинет в западном крыле Белого дома и доступ к секретной информации, а также будет давать отцу советы.

    «Женская двадцатка» — новое официальное объединение «Большой двадцатки», созданное в 2015 году. На первый план в нем выходит роль женщин в мировой экономике.

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