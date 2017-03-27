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  • 27.03, 07:04
    На подступах к сирийской Ракке идут масштабные бои. ГЭС, Исламское государство, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На подступах к сирийской Ракке идут масштабные бои

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    На подступах к сирийской Ракке идут масштабные бои

    На подступах к сирийской Ракке идут масштабные бои

      Военная операция проходит в окрестностях Ракки, которая считается столицей ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство») в Сирии.

      Как передает агентство France-Presse, экстремистов уже выбили с территории аэродрома Табка. Это последний опорный пункт в полусотне километров от города. Сообщается, что арабо-курдские отряды находятся на расстоянии менее километра от аэродрома. Этот объект удалось полностью изолировать, с южного и юго-западного направлений, боевикам ИГИЛ отрезаны последние пути к отступлению.

      Авиаудары и обстрелы частично разрушили крупнейшую в стране плотину на реке Евфрат. Прекратила работу гидроэлектростанция, которую построили при помощи советских специалистов в 70-х годах. Если плотина не выдержит, больше 70 городов и поселков накроет 9-метровая волна.

      Подтвердить информацию или оценить масштаб разрушений пока не удается из-за непрекращающихся интенсивных обстрелов. До войны в Табке жили до 100 тысяч человек. Правительственные войска отступили из города в 2014-м, с тех пор там располагалась главная тренировочная база боевиков.

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