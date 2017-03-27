Импровизации на сцене и закулисная жизнь: как прошла в Москве «Ночь театров»

Минувшая ночь в столице прошла под крики «браво» и шум аплодисментов. «Ночью театров» завершился Московский культурный форум в Манеже и началось празднование Дня театра.

21 Москва

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На обновленной сцене Малого театра показали отрывки из спектаклей прославленной труппы. Сражение импровизаций устроили на Малой Бронной, а в «Ленкоме» зрителям разрешили заглянуть за кулисы. В «Ночи театров» приняли участие около 60 коллективов столицы, среди которых Московская оперетта, «Гоголь-центр» и «Таганка». «Ночью театров» завершился Московский культурный форум, проходивший в российской столице с 24 марта.



Александр Кибовский, руководитель департамента культуры г. Москвы: «Форум, несмотря ни на какие внешние обстоятельства, состоялся. Огромный интерес, очереди на входе, огромное количество людей, посетивших концерты, выставки, мастер-классы, встречи с известными людьми».



«Ночь театров» завершилась в 4:00. По словам организаторов, 3 дней для такого форума оказалось недостаточно, так как формат невероятно популярен у горожан.