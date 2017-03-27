Соглашение о сокращении добычи нефти могут продлить на полгода

В Кувейте прозвучали заявления, которые уже через несколько часов отразятся на мировых финансовых рынках.
Сделку о сокращении добычи нефти могут продлить на полгода. Об этом договорились министры стран ОПЕК — Кувейта, Алжира и Венесуэлы, а также России и Омана. Страны входят в комитет, который следит за выполнением соглашения.
Встреча длилась всего полтора часа и прошла в теплой атмосфере. Глава Минэнерго Александр Новак подчеркнул, что Россия с октября снизила добычу на 185 тысяч баррелей в сутки, причем сделала это раньше, чем предусмотрено договором.
Александр Новак, министр энергетики РФ: «Соглашение работает. И сегодняшнее конструктивное обсуждение подтвердило, что страны готовы к полному стопроцентному исполнению».
Окончательное решение о продлении нефтяной сделки примут в мае на заседании ОПЕК в Вене. Новака принял эмир Кувейта. Встреча была закрыта для прессы.
Встреча длилась всего полтора часа и прошла в теплой атмосфере. Глава Минэнерго Александр Новак подчеркнул, что Россия с октября снизила добычу на 185 тысяч баррелей в сутки, причем сделала это раньше, чем предусмотрено договором.
Александр Новак, министр энергетики РФ: «Соглашение работает. И сегодняшнее конструктивное обсуждение подтвердило, что страны готовы к полному стопроцентному исполнению».
Окончательное решение о продлении нефтяной сделки примут в мае на заседании ОПЕК в Вене. Новака принял эмир Кувейта. Встреча была закрыта для прессы.
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