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  • 27.03, 07:04

    Прокуратура Южной Кореи требует арестовать экс-президента Пак Кын Хе

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    Прокуратура Южной Кореи требует арестовать экс-президента Пак Кын Хе

    Прокуратура Южной Кореи требует арестовать <nobr>экс-президента</nobr> Пак Кын Хе

    Прокуратура Республики Корея официально запросила у суда ордер на арест бывшего президента страны, которую обвиняют в причастности к коррупционному скандалу.

    Из заявления прокуратуры: «Было собрано много улик, но так как подозреваемая отрицает большинство обвинений, существует вероятность того, что какие-то улики она уничтожила. Было бы несправедливо не добиваться ее ареста, поскольку ее сообщница Цой Сун Силь, чиновники, следовавшие ее указаниям, и те, кто давали взятки, были задержаны».

    Пак Кын Хе обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении властью, передаче конфиденциальной информации ее подруге Цой Сун Силь, передает ТАСС.

    Скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда выяснилось, что подруга имеет сильное влияние на главу государства. Тогда же вскрылась коррупционная схема: Цой Сун Силь, пользуясь высоким покровительством, вымогала взятки у глав крупнейших южнокорейских корпораций, в том числе Samsung.

    Обвинения в связи со скандалом были выдвинуты помимо Пак Кын Хе в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна. Экс-президент была отстранена от управления государством 10 марта конституционным судом, который впервые в истории Южной Кореи утвердил импичмент главе государства.

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