СМИ: Турция объявила размер пошлин на российские продукты

Минсельхоз России получил официальную информацию о введении Турцией пошлин на ввоз российской продукции.
Размер пошлин для пшеницы и кукурузы составляет 130%, для подсолнечного масла — 36%, риса — 45%, шрота подсолнечника — 13,5%, бобовых — 9,7%. При этом в случае с подсолнечным маслом минимальная таможенная стоимость поставляемой продукции должна составлять $1500 за тонну. По информации газеты «Известия», в Минсельхозе заявили, что что это «невозможно при текущей цене $800 за тонну».
Власти Турции с 15 марта остановили выдачу лицензий на импорт российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и растительного масла. Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) отмечала, что Анкара фактически ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из России.
Власти Турции с 15 марта остановили выдачу лицензий на импорт российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и растительного масла. Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) отмечала, что Анкара фактически ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из России.
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