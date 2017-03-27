#ТЫСУПЕР!
Дорожный патруль
ТВ-Эфир
Дорожный патруль
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.03, 05:33

    СМИ: Турция объявила размер пошлин на российские продукты

    комментировать

    СМИ: Турция объявила размер пошлин на российские продукты

    СМИ: Турция объявила размер пошлин на российские продукты

    Минсельхоз России получил официальную информацию о введении Турцией пошлин на ввоз российской продукции.

    Размер пошлин для пшеницы и кукурузы составляет 130%, для подсолнечного масла — 36%, риса — 45%, шрота подсолнечника — 13,5%, бобовых — 9,7%. При этом в случае с подсолнечным маслом минимальная таможенная стоимость поставляемой продукции должна составлять $1500 за тонну. По информации газеты «Известия», в Минсельхозе заявили, что что это «невозможно при текущей цене $800 за тонну».

    Власти Турции с 15 марта остановили выдачу лицензий на импорт российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и растительного масла. Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) отмечала, что Анкара фактически ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из России.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru