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  • 27.03, 07:04

    На Камчатке сотрудника полиции обстрелял его сосед

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    На Камчатке сотрудника полиции обстрелял его сосед

    На Камчатке сотрудника полиции обстрелял его сосед

    Полиция Петропавловска-Камчатского проводит проверку в связи со стрельбой, в результате которой ранения получил сотрудник УМВД.

    Инцидент произошел минувшей ночью у жилого дома на улице Толстого. 33-летний мужчина несколько раз выстрелил из гладкоствольного ружья в сторону квартиры на первом этаже и автомашины, принадлежащих водителю дежурной части.

    Хозяин в это время находился на кухне, он получил ранения грудной клетки, поясничной области и правого бедра, после чего был госпитализирован. Стрелявший задержан.

    По предварительной информации, между соседями в начале года произошел конфликт на бытовой почве, сообщает УМВД по региону.

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