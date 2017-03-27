На Камчатке сотрудника полиции обстрелял его сосед

Полиция
Петропавловска-Камчатского проводит проверку в связи со стрельбой, в результате которой ранения получил сотрудник УМВД.
Инцидент произошел минувшей ночью у жилого дома на улице Толстого. 33-летний мужчина несколько раз выстрелил из гладкоствольного ружья в сторону квартиры на первом этаже и автомашины, принадлежащих водителю дежурной части.
Хозяин в это время находился на кухне, он получил ранения грудной клетки, поясничной области и правого бедра, после чего был госпитализирован. Стрелявший задержан.
По предварительной информации, между соседями в начале года произошел конфликт на бытовой почве, сообщает УМВД по региону.
Хозяин в это время находился на кухне, он получил ранения грудной клетки, поясничной области и правого бедра, после чего был госпитализирован. Стрелявший задержан.
По предварительной информации, между соседями в начале года произошел конфликт на бытовой почве, сообщает УМВД по региону.
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