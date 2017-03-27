Трамп подпишет указ об отмене экологического плана Обамы

Президент США Дональд Трамп во вторник подпишет указ, который даст старт отмене плана Барака Обамы по борьбе с изменением климата и сокращению вредных выбросов (Clean Power Plan).
Об этом журналистам рассказала глава агентства США по охране окружающей среды Скотт Прюитт.
Clean Power Plan включал в себя обязательства США в рамках глобального Парижского соглашения об изменении климата и предусматривал доведение стандартов экономии к 2025 году до уровня 54,5 миль на галлон (примерно 4,3 литра топлива на 100 километров пробега).
Парижское соглашение определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа, однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата, отмечает РИА Новости.
В январе ходили слухи, что Трамп намерен вывести Штаты из соглашения. Однако позднее появилась информация, что дочь Трампа Иванка уговорила его не делать этого.
Clean Power Plan включал в себя обязательства США в рамках глобального Парижского соглашения об изменении климата и предусматривал доведение стандартов экономии к 2025 году до уровня 54,5 миль на галлон (примерно 4,3 литра топлива на 100 километров пробега).
Парижское соглашение определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа, однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата, отмечает РИА Новости.
В январе ходили слухи, что Трамп намерен вывести Штаты из соглашения. Однако позднее появилась информация, что дочь Трампа Иванка уговорила его не делать этого.
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