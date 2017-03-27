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  • 27.03, 02:31

    В Кливленде снова произошла стрельба: двое убитых

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    В Кливленде снова произошла стрельба: двое убитых

    В Кливленде снова произошла стрельба: двое убитых

    В Кливленде снова произошла стрельба: двое убитых
  • Фото: @janemorice /twitter.com

    • Двое человек убиты, еще двое ранены в результате стрельбы на востоке города Кливленд, Огайо.

    Выстрелы раздались на пересечении 75-й улицы и Кингсман около 16:15 по местному времени.

    С места ЧП госпитализировали четырех человек. Двое молодых людей 17 и 19 лет скончались в больнице, сообщает телеканал ABC.


    Накануне в Кливленде также произошла стрельба — неизвестные открыли огонь в ночном клубе. Погиб один человек, 14 получили ранения.

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