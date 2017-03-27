В Кливленде снова произошла стрельба: двое убитых

Двое человек убиты, еще двое ранены в результате стрельбы на востоке города Кливленд, Огайо.
Выстрелы раздались на пересечении 75-й улицы и Кингсман около 16:15 по местному времени.
С места ЧП госпитализировали четырех человек. Двое молодых людей 17 и 19 лет скончались в больнице, сообщает телеканал ABC.
Накануне в Кливленде также произошла стрельба — неизвестные открыли огонь в ночном клубе. Погиб один человек, 14 получили ранения.
С места ЧП госпитализировали четырех человек. Двое молодых людей 17 и 19 лет скончались в больнице, сообщает телеканал ABC.
Four people injured in shooting on Cleveland's East sidehttps://t.co/0WTiFKenxN pic.twitter.com/urMDm7OzXE— WKYC Channel 3 News (@wkyc) 26 марта 2017 г.
Накануне в Кливленде также произошла стрельба — неизвестные открыли огонь в ночном клубе. Погиб один человек, 14 получили ранения.
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