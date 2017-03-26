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  • 27.03, 01:00

    Вторая за вечер скорая попала в ДТП в Москве: трое пострадавших

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    Вторая за вечер скорая попала в ДТП в Москве: трое пострадавших

    Вторая за вечер скорая попала в ДТП в Москве: трое пострадавших

    Три человека пострадали в результате ДТП с машиной скорой помощи на западе Москвы.

    Авария произошла на пересечении улицы Авиаторов с Волынской улицей. Скорая столкнулась с легковой машиной Opel, сообщает ТАСС.

    По данным «Интерфакса», в результате ДТП пострадали водители обоих машин и фельдшер скорой помощи.

    Напомним, ранее ДТП с участием скорой произошло на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. По последним данным, при аварии пострадали три человека — пассажиры скорой.

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