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  • 27.03, 01:00

    В Екатеринбурге проверяют сообщения о стрельбе у детсада

    1 комментарий

    В Екатеринбурге проверяют сообщения о стрельбе у детсада

    В Екатеринбурге проверяют сообщения о стрельбе у детсада

    Полиция Екатеринбурга проверяет сообщения о стрельбе в Комсомольском районе (ЖБИ).

    В УМВД по Свердловской области ТАСС сообщили, что заявлений о стрельбе не поступало, очевидцев просят обратиться в полицию.

    О стрельбе на улице Сыромолотова со ссылкой на очевидцев сообщают местные СМИ. По данным E1, в воскресенье группа мужчин устроила перестрелку рядом с поликлиникой и кафе «Тифлис». Как рассказала одна из свидетельниц, выстрелов было не менее 10, перестрелку вели мужчины кавказской внешности.

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