В Екатеринбурге проверяют сообщения о стрельбе у детсада

Полиция Екатеринбурга проверяет сообщения о стрельбе в Комсомольском районе (ЖБИ).
В УМВД по Свердловской области ТАСС сообщили, что заявлений о стрельбе не поступало, очевидцев просят обратиться в полицию.
О стрельбе на улице Сыромолотова со ссылкой на очевидцев сообщают местные СМИ. По данным E1, в воскресенье группа мужчин устроила перестрелку рядом с поликлиникой и кафе «Тифлис». Как рассказала одна из свидетельниц, выстрелов было не менее 10, перестрелку вели мужчины кавказской внешности.
О стрельбе на улице Сыромолотова со ссылкой на очевидцев сообщают местные СМИ. По данным E1, в воскресенье группа мужчин устроила перестрелку рядом с поликлиникой и кафе «Тифлис». Как рассказала одна из свидетельниц, выстрелов было не менее 10, перестрелку вели мужчины кавказской внешности.
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