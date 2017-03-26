Легенда «Зенита» Владимир Казачёнок умер на 65-м году жизни

В воскресенье не стало одного из самых известных игроков в истории петербургского «Зенита» Владимира Казачёнка.
Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».
Из сообщения ФК «Зенит»: «Штатный и вполне успешный пенальтист, почти треть своих голов за „Зенит“ он забил с одиннадцатиметровых, большую часть из которых сам же заработал. Футболист универсальный, играл не только в атаке, но и в середине поля и даже чистым защитником».
За сине-бело-голубых Казачёнок провел 219 матчей и забил 78 голов, в 1980 году вместе с командой стал бронзовым призером чемпионата СССР. С 2014 года он работал директором учебно-тренировочного центра академии «Зенита».
Из сообщения ФК «Зенит»: «Штатный и вполне успешный пенальтист, почти треть своих голов за „Зенит“ он забил с одиннадцатиметровых, большую часть из которых сам же заработал. Футболист универсальный, играл не только в атаке, но и в середине поля и даже чистым защитником».
«Зенит» выражает соболезнования родным и близким Владимира Казаченка.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 26 марта 2017 г.
… https://t.co/pw21vNHauI pic.twitter.com/ymt12b7d5o
За сине-бело-голубых Казачёнок провел 219 матчей и забил 78 голов, в 1980 году вместе с командой стал бронзовым призером чемпионата СССР. С 2014 года он работал директором учебно-тренировочного центра академии «Зенита».
Комментарии