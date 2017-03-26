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  • 27.03, 01:00

    Легенда «Зенита» Владимир Казачёнок умер на 65-м году жизни

    1 комментарий
    Легенда «Зенита» Владимир Казачёнок умер на <nobr>65-м</nobr> году жизни

    Легенда «Зенита» Владимир Казачёнок умер на 65-м году жизни

    Легенда «Зенита» Владимир Казачёнок умер на <nobr>65-м</nobr> году жизни
  • Фото: klubfedotova.ru

    • В воскресенье не стало одного из самых известных игроков в истории петербургского «Зенита» Владимира Казачёнка.

    Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

    Из сообщения ФК «Зенит»: «Штатный и вполне успешный пенальтист, почти треть своих голов за „Зенит“ он забил с одиннадцатиметровых, большую часть из которых сам же заработал. Футболист универсальный, играл не только в атаке, но и в середине поля и даже чистым защитником».


    За сине-бело-голубых Казачёнок провел 219 матчей и забил 78 голов, в 1980 году вместе с командой стал бронзовым призером чемпионата СССР. С 2014 года он работал директором учебно-тренировочного центра академии «Зенита».

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