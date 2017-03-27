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  • 27.03, 01:00

    Женщина с рюкзаком попыталась проникнуть в Белый дом

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    Женщина с рюкзаком попыталась проникнуть в Белый дом

    Женщина с рюкзаком попыталась проникнуть в Белый дом

    Охрана Белого дома задержала американку, которая в третий раз за неделю попыталась пробраться в Белый дом, чтобы встретиться с президентом Трампом.

    Нарушительница порядка — 38-летняя жительница штата Вашингтон Марси Валь. На свой третий «штурм» Белого дома она взяла полный походный рюкзак и спальник. Для чего, пока не известно.


    Первую попытку она предприняла во вторник, но, перебравшись через ограду, зацепилась за нее и повисла на шнурках собственных ботинок. Охране она объяснила, что «хотела побеседовать с Дональдом Трампом».

    В пятницу Валь снова задержали рядом с резиденцией президента. В субботу суд признал женщину невиновной, и она была отпущена до судебных слушаний, намеченных на апрель, передает ТАСС.

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