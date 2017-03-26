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  • 26.03, 23:29

    Глава МИД Италии надеется на скорое возвращение РФ в G8

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    Глава МИД Италии надеется на скорое возвращение РФ в G8

    Глава МИД Италии надеется на скорое возвращение РФ в G8

    Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано перед визитом в Москву рассказал об отношении Рима к антироссийским санкциям и надежде на возвращении РФ в формат «большой восьмерки».

    Анджелино Альфано, глава МИД Италии: «Важность диалога с Москвой по темам, представляющим взаимный интерес, — это принцип, разделяемый как в кругах ЕС, так и НАТО. Мы считаем, что пространство для созревания данной ориентации существует и внутри форума G7».

    Министр выразил уверенность, что саммит G7, который состоится 26–27 мая в городе Таормина на Сицилии, станет последним в таком составе, а следующая встреча на высшем уровне пройдет в формате G8, передает РИА Новости.

    Также Альфано выразил надежду на то, что антироссийские санкции ЕС вскоре будут отменены, и это будет способствовать развитию торгово-экономических связей между РФ и Италией.

    Итальянский министр не раз заявлял, что Рим выступает против антироссийских санкций ЕС и поддерживает возвращение России в G8.

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