Глава МИД Италии надеется на скорое возвращение РФ в G8

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано перед визитом в Москву рассказал об отношении Рима к антироссийским санкциям и надежде на возвращении РФ в формат «большой восьмерки».
Анджелино Альфано, глава МИД Италии: «Важность диалога с Москвой по темам, представляющим взаимный интерес, — это принцип, разделяемый как в кругах ЕС, так и НАТО. Мы считаем, что пространство для созревания данной ориентации существует и внутри форума G7».
Министр выразил уверенность, что саммит G7, который состоится 26–27 мая в городе Таормина на Сицилии, станет последним в таком составе, а следующая встреча на высшем уровне пройдет в формате G8, передает РИА Новости.
Также Альфано выразил надежду на то, что антироссийские санкции ЕС вскоре будут отменены, и это будет способствовать развитию торгово-экономических связей между РФ и Италией.
Итальянский министр не раз заявлял, что Рим выступает против антироссийских санкций ЕС и поддерживает возвращение России в G8.
Министр выразил уверенность, что саммит G7, который состоится 26–27 мая в городе Таормина на Сицилии, станет последним в таком составе, а следующая встреча на высшем уровне пройдет в формате G8, передает РИА Новости.
Также Альфано выразил надежду на то, что антироссийские санкции ЕС вскоре будут отменены, и это будет способствовать развитию торгово-экономических связей между РФ и Италией.
Итальянский министр не раз заявлял, что Рим выступает против антироссийских санкций ЕС и поддерживает возвращение России в G8.
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