Около 500 военных прибыли в Польшу для формирования батальона НАТО

Почти пять сотен британских и американских военнослужащих прибыли из Германии в Польшу для формирования в республике батальона НАТО.
Военные прибыли во Вроцлав, где проведут встречу с местным жителями, там они в числе прочего представят перевозимую в страну военную технику. Аналогичные мероприятия, в том числе с участием главы Минобороны Польши Антони Мачеревичем, пройдут в Петркув-Трибунальском и Варшаве, сообщает ТАСС.
В ближайшие дни военные переберутся в место своей постоянной дислокации — на базу в Ожише. Торжественная церемония встречи батальона НАТО пройдет там 13 апреля.
Североатлантический альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации на саммите в 2016 году. Страны НАТО условились, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.
В ближайшие дни военные переберутся в место своей постоянной дислокации — на базу в Ожише. Торжественная церемония встречи батальона НАТО пройдет там 13 апреля.
Североатлантический альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации на саммите в 2016 году. Страны НАТО условились, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.
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