Скорая с медиками перевернулась у института Склифосовского в Москве: видео с места

В Москве опрокинулся автомобиль скорой помощи. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
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Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на очевидцев, машина перевернулась на бок прямо на подъезде к научно-исследовательскому институту имени Склифосовского.
По данным ТАСС, ДТП произошло на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца около 21:00. Отмечается, что автомобиль скорой столкнулся с внедорожником. Пострадали четыре человека, среди них — водитель скорой, медицинский работник и пациент.
«Интерфакс» со ссылкой на свой источник уточняет, что столкновение произошло с автомобилем Porsche Cayenne.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и медики. Движение по Садовому кольцу в районе происшествия затруднено.
По данным ТАСС, ДТП произошло на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца около 21:00. Отмечается, что автомобиль скорой столкнулся с внедорожником. Пострадали четыре человека, среди них — водитель скорой, медицинский работник и пациент.
«Интерфакс» со ссылкой на свой источник уточняет, что столкновение произошло с автомобилем Porsche Cayenne.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и медики. Движение по Садовому кольцу в районе происшествия затруднено.
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