Американский пилот погиб в аварии во время гонки: видео

Гонщик Дэйв Стил погиб в результате аварии на автодроме в американском Брадентоне.
Трагедия произошла во время гонки Southern Sprintcar Shootout Series. Машина с 42-летним Стилом столкнулась с другой, взлетела в воздух, перевернулась и врезалась в заграждение.
Врачи не смогли спасти Стила. Смерть гонщика констатировали спустя 14 минут после аварии, сообщает РИА Новости.
Стил также выступал в гоночных сериях Nascar и Indycar.
Dave Steele, 42, killed in sprint car crash at Desoto Speedwayhttps://t.co/QvROab1GGS— Fox News (@FoxNews) 26 марта 2017 г.
Sprint car driver Dave Steele was killed in a racing accident last night (via @thedrive) https://t.co/FgKa7o358D pic.twitter.com/BKYwEkOlQv— Sports Illustrated (@SInow) 26 марта 2017 г.
Врачи не смогли спасти Стила. Смерть гонщика констатировали спустя 14 минут после аварии, сообщает РИА Новости.
Стил также выступал в гоночных сериях Nascar и Indycar.
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