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  • 26.03, 23:29
    Американский пилот погиб в аварии во время гонки: видео. автомотоспорт, несчастные случаи, смерть, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Американский пилот погиб в аварии во время гонки: видео

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    Американский пилот погиб в аварии во время гонки: видео

    Американский пилот погиб в аварии во время гонки: видео

    Американский пилот погиб в аварии во время гонки: видео

      Гонщик Дэйв Стил погиб в результате аварии на автодроме в американском Брадентоне.

      Трагедия произошла во время гонки Southern Sprintcar Shootout Series. Машина с 42-летним Стилом столкнулась с другой, взлетела в воздух, перевернулась и врезалась в заграждение.




      Врачи не смогли спасти Стила. Смерть гонщика констатировали спустя 14 минут после аварии, сообщает РИА Новости.

      Стил также выступал в гоночных сериях Nascar и Indycar.


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