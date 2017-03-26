В Южном Судане убиты шестеро гуманитарных работников

Об этом сообщил координатор гуманитарной помощи в Южном Судане Юджин Овусу. По его словам, шестеро гуманитарных работников накануне попали в засаду, когда направлялись из Лжубы в деревню Пибор в штате Бома. Убитые были гражданами Кении и Южного Судана.

Южин Овусу: «Я потрясен и возмущен совершенным вчера жестоким убийством в Южном Судане шести отважных гуманитарных работников».



Убитые были сотрудниками местной неправительственной организации. Они ехали в колонне из нескольких транспортных средств. Автомобиль гуманитарных работников остановили неизвестные, вытащили их из салона и убили.



Между тем в ООН это нападение на гуманитарных работников назвали самым кровопролитным с начала конфликта в Южном Судане в декабре 2013 года.



Всего за минувшие годы погибли по меньшей мере 79 работников международных и местных гуманитарных организаций, 17 из них были убиты в течение последних трех месяцев. Кроме того, в этом году было совершено как минимум восемь нападений на гуманитарные конвои.



Напомним, конфликт в Южном Судане начался три с небольшим года назад между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племенем нуэр — выходцем из него является его экс-заместитель Риек Машар, теперь возглавляющий повстанческое движение.



В августе 2015-го было подписано мирное соглашение. Но в июле 2016 года столкновения возобновились. За время вооруженного конфликта в стране погибли не менее 10 тысяч человек, кроме того, более 7 млн жителей нуждаются в гумпомощи.





