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  • 26.03, 21:58

    Малайзия передаст КНДР прах брата Ким Чен Ына после кремации

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    Малайзия передаст КНДР прах брата Ким Чен Ына после кремации

    Малайзия передаст КНДР прах брата Ким Чен Ына после кремации

    Сегодня тело Ким Чен Нама было вывезено из больницы в Куала-Лумпуре, где оно оставалось на протяжении всего времени после загадочного убийства.

    Тело брата северокорейского лидера кремируют, а прах передадут Пхеньяну, сообщает агентство KYODO.

    Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. На него совершили нападение две женщины, которые брызнули ему в лицо некой жидкостью. Позднее вещество, которым был отравлен брат Ким Чен Ына, определили как нервно-паралитическое вещество VX. Оно запрещено международной конвенцией о химическом оружии.

    Полиция Малайзии официально подтвердила, что убитый — брат главы КНДР. Но в Пхеньяне официально признают лишь то, что скончавшийся — гражданин Северной Кореи, у которого был паспорт на имя Ким Чхоля. По версии КНДР, причиной его смерти стал сердечный приступ, а не отравление.

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