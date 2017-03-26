Малайзия передаст КНДР прах брата Ким Чен Ына после кремации

Сегодня тело Ким Чен Нама было вывезено из больницы в
Куала-Лумпуре, где оно оставалось на протяжении всего времени после загадочного убийства.
Тело брата северокорейского лидера кремируют, а прах передадут Пхеньяну, сообщает агентство KYODO.
Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. На него совершили нападение две женщины, которые брызнули ему в лицо некой жидкостью. Позднее вещество, которым был отравлен брат Ким Чен Ына, определили как нервно-паралитическое вещество VX. Оно запрещено международной конвенцией о химическом оружии.
официально подтвердила, что убитый — брат главы КНДР. Но в Пхеньяне официально признают лишь то, что скончавшийся — гражданин Северной Кореи, у которого был паспорт на имя Ким Чхоля. По версии КНДР, причиной его смерти стал сердечный приступ, а не отравление.
Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. На него совершили нападение две женщины, которые брызнули ему в лицо некой жидкостью. Позднее вещество, которым был отравлен брат Ким Чен Ына, определили как нервно-паралитическое вещество VX. Оно запрещено международной конвенцией о химическом оружии.
официально подтвердила, что убитый — брат главы КНДР. Но в Пхеньяне официально признают лишь то, что скончавшийся — гражданин Северной Кореи, у которого был паспорт на имя Ким Чхоля. По версии КНДР, причиной его смерти стал сердечный приступ, а не отравление.
Комментарии