Переполненным лагерям беженцев из Мосула грозят эпидемии

Лагеря с беженцами из Мосула переполнены, но в городе все еще остаются до 600 тысяч человек, они прячутся в подвалах от расстрелов ИГИЛ (группировка запрещена в России) и американских бомбардировок. Ведущая «Итогов недели» Ирада Зейналова побывала в Иракском Курдистане, пытаясь выяснить, как люди спасаются из ада, в который превратился город-колыбель «черного халифата».

Значительную помощь беженцам оказывает маленький Иракский Курдистан. То, о чем рассказывают жители Мосула, в отчетах международных организаций называется обычно сухо и страшно — гуманитарная катастрофа.



Азад сбежал из города в среду. Он слово в слово повторяет то, о чем говорят в соседних палатках: ИГИЛ забирает детей, потому что воевать уже некому.



Азад, беженец: «Мы выжидали ночь, когда самолеты прекратят бомбить, когда игиловцы нас не заметят. Прощались на всякий случай, а затем бежали с детьми на руках, зная, что в спину будут стрелять».



Люди рассказывают, что самолеты сбрасывают на город бомбы. Удары наносятся прямо по мирным жителям, но из города убежать невозможно: людей используют как живой щит.



У некоторых детей в лагере — высокая температура, им очень плохо. В Мосуле из-за разбитого водопровода им приходилось пить из луж. Взрослые знали, что это опасно, но не останавливали, поскольку в Мосуле все готовились к смерти.



Те, кто в силах, бежали навстречу армии. За линией фронта их ждали белые автобусы, которые отвозили в фильтрационные лагеря. В них уверяют: с беженцами уходят и террористы.



Твана Анвер, менеджер лагеря беженцев «Благотворительного фонда Барзани»: «Не хватает лекарств, не хватает палаток, у нас уже все переполнено, перенаселение может привести к эпидемии. Мы строим лагеря за лагерями, мы примем всех. Но как?»



В Мосуле сейчас могут оставаться больше полумиллиона жителей. На выезде из лагеря — очередь из маленьких автобусов. Это жители освобожденных кварталов с нехитрым гуманитарным скарбом пытаются вернуться в Мосул. Безнадежная попытка — к вечеру они приедут назад, потому что невозможно жить в аду, в который превратился город, даже если из этого ада выгнали демонов.