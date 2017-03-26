Столкнувшиеся в Башкирии поезда двигались по одной ветке навстречу друг другу

Грузовые поезда, столкнувшиеся на территории Учалинского
горно-обогатительного комбината в Башкирии, двигались по одной ветке.
Ранее стало известно, что на однопутной ветке Учалинского горнообогатительного комбината на окраине города Учалы столкнулись два железнодорожных грузовых состава. Как сообщили «Интерфаксу» в СУ СК по Башкирии, «локомотивы следовали навстречу друг другу, один из составов был пустой, другой был нагружен рудой и горюче-смазочными материалами».
В настоящее время на место выехала следственная группа СУ СК России по Башкирии, будет произведен осмотр места происшествия и установлены все обстоятельства произошедшего.
Из сообщения СУ СК по Башкирии: «В ходе проверки будет уточняться количество пострадавших из числа работников Учалинского ГОКа, обслуживающих локомотивы. Местные жители не пострадали».
К настоящему времени официально сообщается об одном раненом в результате происшествия. Между тем источник в правоохранительных органах ранее сообщал о троих погибших.
В Минэкологии республики ТАСС сообщили, что на территории разлива дизельного топлива, образовавшегося в результате столкновения поездов, установлены заградительные сооружения.
Из сообщения Минэкологии: «Специалисты Белорецкого территориального комитета Минэкологии Башкирии были на месте происшествия. Дизельное топливо из перевернувшихся цистерн разлилось и попало в грунт. Однако угрозы попадания в водные объекты нет, потому что их нет поблизости. Кроме того, сделана обваловка загрязненной территории, в последующем загрязненный грунт будет вывозиться Учалинским горно-обогатительным комбинатом».
В СУ СК сообщили, что причины столкновения будут установлены сотрудниками следственных органов в понедельник, 27 марта. «Следователи еще не произвели осмотр, предварительные версии можно ждать, скорее всего, только завтра», — сообщили там. По информации МЧС, столкновение грузовых составов не вызвало задержек поездов.
В настоящее время на место выехала следственная группа СУ СК России по Башкирии, будет произведен осмотр места происшествия и установлены все обстоятельства произошедшего.
Из сообщения СУ СК по Башкирии: «В ходе проверки будет уточняться количество пострадавших из числа работников Учалинского ГОКа, обслуживающих локомотивы. Местные жители не пострадали».
К настоящему времени официально сообщается об одном раненом в результате происшествия. Между тем источник в правоохранительных органах ранее сообщал о троих погибших.
В Минэкологии республики ТАСС сообщили, что на территории разлива дизельного топлива, образовавшегося в результате столкновения поездов, установлены заградительные сооружения.
Из сообщения Минэкологии: «Специалисты Белорецкого территориального комитета Минэкологии Башкирии были на месте происшествия. Дизельное топливо из перевернувшихся цистерн разлилось и попало в грунт. Однако угрозы попадания в водные объекты нет, потому что их нет поблизости. Кроме того, сделана обваловка загрязненной территории, в последующем загрязненный грунт будет вывозиться Учалинским горно-обогатительным комбинатом».
В СУ СК сообщили, что причины столкновения будут установлены сотрудниками следственных органов в понедельник, 27 марта. «Следователи еще не произвели осмотр, предварительные версии можно ждать, скорее всего, только завтра», — сообщили там. По информации МЧС, столкновение грузовых составов не вызвало задержек поездов.
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