Украинский военный вертолет рухнул в Донбассе: пятеро погибших

Пять человек погибли в результате катастрофы украинского вертолета в районе населенного пункта Малиновка, находящегося недалеко от Краматорска.
По данным пресс-службы Минобороны Украины, в Донецкой области разбился военный вертолет Ми-2. Спикер военного ведомства Александр Мотузяник уточнил, что в результате погибли пять человек: трое членов экипажа и два пассажира, сообщает «Интерфакс».
Рассматривается несколько версий произошедшего. По одной из них, вертолет столкнулся с линией электропередачи. На месте работают дежурные «силы поисково-спасательного обеспечения и группа офицеров штаба», отметили в Минобороны.
Рассматривается несколько версий произошедшего. По одной из них, вертолет столкнулся с линией электропередачи. На месте работают дежурные «силы поисково-спасательного обеспечения и группа офицеров штаба», отметили в Минобороны.
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