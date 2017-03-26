#ТЫСУПЕР!
Молодой
ТВ-Эфир
Молодой
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.03, 20:27

    Украинский военный вертолет рухнул в Донбассе: пятеро погибших

    4 комментария

    Украинский военный вертолет рухнул в Донбассе: пятеро погибших

    Украинский военный вертолет рухнул в Донбассе: пятеро погибших

    Пять человек погибли в результате катастрофы украинского вертолета в районе населенного пункта Малиновка, находящегося недалеко от Краматорска.

    По данным пресс-службы Минобороны Украины, в Донецкой области разбился военный вертолет Ми-2. Спикер военного ведомства Александр Мотузяник уточнил, что в результате погибли пять человек: трое членов экипажа и два пассажира, сообщает «Интерфакс».

    Рассматривается несколько версий произошедшего. По одной из них, вертолет столкнулся с линией электропередачи. На месте работают дежурные «силы поисково-спасательного обеспечения и группа офицеров штаба», отметили в Минобороны.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru