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  • 26.03, 18:56

    Автомобиль протаранил группу велосипедистов в Берлине

    2 комментария
    Автомобиль протаранил группу велосипедистов в Берлине

    Автомобиль протаранил группу велосипедистов в Берлине

    Автомобиль протаранил группу велосипедистов в Берлине
  • Фото: morgenpost.de

    • В результате аварии пострадали как минимум четыре человека. Инцидент произошел около полудня по местному времени во время весенней велогонки.

    Автомобиль врезался в группу велосипедистов в районе Ванзе. Среди пострадавших — участники заезда и судья, пишет газета Berliner Morgenpost.

    В полиции считают произошедшее на велозаезде, организованном спортивным клубом Шарлоттенбурга, несчастным случаем. На место ДТП прибыли четыре машины скорой помощи.

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