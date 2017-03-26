Автомобиль протаранил группу велосипедистов в Берлине

В результате аварии пострадали как минимум четыре человека. Инцидент произошел около полудня по местному времени во время весенней велогонки.
Автомобиль врезался в группу велосипедистов в районе Ванзе. Среди пострадавших — участники заезда и судья, пишет газета Berliner Morgenpost.
В полиции считают произошедшее на велозаезде, организованном спортивным клубом Шарлоттенбурга, несчастным случаем. На место ДТП прибыли четыре машины скорой помощи.
В полиции считают произошедшее на велозаезде, организованном спортивным клубом Шарлоттенбурга, несчастным случаем. На место ДТП прибыли четыре машины скорой помощи.
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