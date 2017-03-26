Теракты-лоукостеры: почему Великобританию атакуют выросшие на острове одиночки

Атаку британца Халида Масуда на пешеходов, задавившего прохожих у британского парламента и пытавшегося прорваться внутрь, уже называют
терактом-лоукостером, то есть совершенным по дешевке.
Вину за теракт сразу же возложили на исламистов. Глава британского МИД Борис Джонсон с трибуны ООН заявил, что это исламская угроза, с которой мы все воюем. И никто не захотел слушать бывшего главу МИД Малькольма Рифкинда, призывавшего остановиться и разобраться, так как у нас нет никаких доказательств, что это ИГИЛ (запрещенное в РФ «Исламское государство»).
А ИГИЛ очень быстро все схватывает и сразу же признает: да, это наших рук дело. Это очень удобно, чтобы лишний раз запугать, чтобы казалось: они везде и не спастись никому.
Энни Махон, бывший сотрудник службы безопасности Великобритании MI5: «Террористические атаки такого плана невозможно предупредить. Ведь террористу достаточно арендовать машину и купить нож. Великобритания — страна с масштабной системой слежки. Но в огромном объеме электронных данных упускают из виду тех, кто совершает реальные преступления. Халид Масуд был известен спецслужбам, но его никто не прорабатывал. Вместо того чтобы следить за всей страной, подражая США, нам следовало вести реальную слежку за потенциальными террористами, установить прослушку в их домах и машинах».
До 2005 года британские спецслужбы были уверены: террористы бывают только ирландские, а исламисты, собирающие на улицах Лондона деньги на джихад, не опасны — они дома взрывать не будут. Цена наивности — 52 погибших, две взорванных станции метро и автобус.
Новый старый способ — бери все, что под рукой. Эксперты уже называют это новым низкотехнологичным типом терроризма. Вспоминают грузовик в Ницце, грузовик на рождественском базаре в Берлине, нападение с мачете или топорами в Лондоне, в Париже, в Дюссельдорфе. Не нужны десятки жертв и взрывы бомб. Попали в новости — значит, теракт уже удался.
Но до сих пор террористы оставляли след: «ухожу в ИГИЛ, умрите все». Сейчас о нападавшем известно лишь, что он дважды сидел за нападения и угрозы ножом, но ничего о связях с исламистами.
Джули Сиддик: «Ему ведь было за 50, он был под контролем спецслужб, но как бандит, нападавший с ножом на жертв. Но судили по имени — Халид Мосуд, и сразу — он исламист, а это на руку лишь ИГИЛ, это им лишний пиар».
Кюри Асим, имам: «У нас в Лидсе очень много мусульман, уровень радикализации невероятный. Я специально бьюсь с ИГИЛ их оружием — я проповедую в Сети. Но у ИГИЛ сотни сайтов, все подобные нападения они приписывают себе, они придали убийцам такой налет звездности и гламура, что переубедить моих прихожан я не могу, они все отравлены интеренет-проповедниками ненависти».
Пастыри всех общин взывают к Лондону: не слушайте никого, мы должны быть вместе, не важно, почему Халид Масуд взялся за нож, если вы будете бояться и ненавидеть — значит, ИГИЛ вас победило.
Хотя полиция говорит, что Халид Масуд — террорист-одиночка, в Манчестере и Бирмингеме задержали 11 подозреваемых в подготовке теракта. Уже на следующий день большинство отпустили, но ИГИЛ уже попало в точку: все видели, все слышали, все боятся, все вспомнили атаку джипов на аэропорт в Шотландии и на ночной клуб в Лондоне, казнь военного барабанщика Ли Ригби и что все это делали те, кто родился в Британии, как Халид Масуд. Значит, ненависть к Британии выросла внутри Британии.
Подробности — в видеоматериале.
А ИГИЛ очень быстро все схватывает и сразу же признает: да, это наших рук дело. Это очень удобно, чтобы лишний раз запугать, чтобы казалось: они везде и не спастись никому.
Энни Махон, бывший сотрудник службы безопасности Великобритании MI5: «Террористические атаки такого плана невозможно предупредить. Ведь террористу достаточно арендовать машину и купить нож. Великобритания — страна с масштабной системой слежки. Но в огромном объеме электронных данных упускают из виду тех, кто совершает реальные преступления. Халид Масуд был известен спецслужбам, но его никто не прорабатывал. Вместо того чтобы следить за всей страной, подражая США, нам следовало вести реальную слежку за потенциальными террористами, установить прослушку в их домах и машинах».
До 2005 года британские спецслужбы были уверены: террористы бывают только ирландские, а исламисты, собирающие на улицах Лондона деньги на джихад, не опасны — они дома взрывать не будут. Цена наивности — 52 погибших, две взорванных станции метро и автобус.
Новый старый способ — бери все, что под рукой. Эксперты уже называют это новым низкотехнологичным типом терроризма. Вспоминают грузовик в Ницце, грузовик на рождественском базаре в Берлине, нападение с мачете или топорами в Лондоне, в Париже, в Дюссельдорфе. Не нужны десятки жертв и взрывы бомб. Попали в новости — значит, теракт уже удался.
Но до сих пор террористы оставляли след: «ухожу в ИГИЛ, умрите все». Сейчас о нападавшем известно лишь, что он дважды сидел за нападения и угрозы ножом, но ничего о связях с исламистами.
Джули Сиддик: «Ему ведь было за 50, он был под контролем спецслужб, но как бандит, нападавший с ножом на жертв. Но судили по имени — Халид Мосуд, и сразу — он исламист, а это на руку лишь ИГИЛ, это им лишний пиар».
Кюри Асим, имам: «У нас в Лидсе очень много мусульман, уровень радикализации невероятный. Я специально бьюсь с ИГИЛ их оружием — я проповедую в Сети. Но у ИГИЛ сотни сайтов, все подобные нападения они приписывают себе, они придали убийцам такой налет звездности и гламура, что переубедить моих прихожан я не могу, они все отравлены интеренет-проповедниками ненависти».
Пастыри всех общин взывают к Лондону: не слушайте никого, мы должны быть вместе, не важно, почему Халид Масуд взялся за нож, если вы будете бояться и ненавидеть — значит, ИГИЛ вас победило.
Хотя полиция говорит, что Халид Масуд — террорист-одиночка, в Манчестере и Бирмингеме задержали 11 подозреваемых в подготовке теракта. Уже на следующий день большинство отпустили, но ИГИЛ уже попало в точку: все видели, все слышали, все боятся, все вспомнили атаку джипов на аэропорт в Шотландии и на ночной клуб в Лондоне, казнь военного барабанщика Ли Ригби и что все это делали те, кто родился в Британии, как Халид Масуд. Значит, ненависть к Британии выросла внутри Британии.
Подробности — в видеоматериале.
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