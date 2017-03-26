«ЕС не протянет и пяти лет»: европейцы возлагают надежды на новое поколение политиков

Евросоюзу все труднее решать свои проблемы сообща. Строятся новые стены на границе Венгрии; чтобы спасти Грецию от дефолта, уходят годы; нет консенсуса в вопросе расселения беженцев; и до сих пор не существует единой антитеррористической базы данных. Обозреватель НТВ Вадим Глускер в Риме наблюдал, как европейцы в день
60-летия ЕС пытаются подвести итоги.
К саммиту ЕС в Рим стянули 5 тысяч полицейских и установили дополнительные 2000 камер наружного наблюдения по всему городу. В случае необходимости на помощь полиции должны были прийти армия и международный контингент войск НАТО, находящихся на территории Италии.
Джованни Баттиста Скали, глава отдела по предотвращению преступлений полиции Рима: «У нас есть информация о проникновении на территорию города группы экстремистов, и мы опасаемся провокаций с их стороны. Но это не исламские экстремисты, а радикально настроенные по отношению к Европе группы».
Лидеры Евросоюза никакой особой мобилизации спецслужб не почувствовали. Они исключительно праздновали. Победу Евросоюза над Европой. На столь благое дело получили даже благословение папы римского.
Сам саммит был самым коротким за всю историю встреч на высшем уровне. Место действия, как и 60 лет назад, — дворец Консерваторов на Капитолийском холме. В отреставрированном за 300 тысяч евро при финансовой помощи Алишера Усманова зале Горациев и Куриациев 27 глав государств и правительств по очереди подходили к столу президиума, чтобы публично поставить подпись под декларацией, определяющей развитие Евросоюза на ближайшие 10 лет.
Но, как показывает жизнь, свободы для всех не бывает. Германия, Франция или страны Бенилюкса — отцы-основатели — вольны, по сути, принимать любые решения. В жертву же приносят тех, кто купился на деньги, статус и обещания. Казалось бы, Польша, Греция или Румыния сделали все, чтобы не подписывать итоговый документ, определяющий новую европейскую политику, но Брюссель и Берлин легко подавили сопротивление.
Ангела Меркель, канцел ФРГ: «Мы хотим ясно дать понять, что движемся в одном направлении, и есть вещи, которые для нас не подлежат обсуждению. Это единое экономическое пространство и наши единые ценности».
Политика разных скоростей: хотите больше автономии — тратьте больше денег. Идея не нова, немцы и французы ее лоббируют уже 10 лет. Но только сейчас циничный расчет взял верх над любовью к ближнему.
Жак Сапир, директор Центра исследований индустриализации: «Поезжайте в Грецию, Испанию, послушайте, что они говорят о Германии. Не о Меркель, а о немцах! А как, например, в Польше ненавидят Италию или Грецию. Это самое драматическое последствие всей европейской истории. Идея-то была всех объединить, а сейчас мы видим окончательное разъединение».
Когда лидеры Евросоюза уже покинули столицу Италии, в Риме началось шествие леворадикального движения Eurostop под песню «Финальный отсчет» группы «Европа». Впрочем, власти сделали все, чтобы массового антиевропейского шествия не вышло.
Джорджио Кремаски, лидер движения Eurostop: «Для нас сегодня нет повода отмечать юбилей Европы — ее нет. Это был проект изначально ошибочный и реализованный в самой худшей манере. Евросоюз сегодня — это одна большая международная финансовая корпорация, но это никак не солидарное общество и демократия, которая должна гарантировать права и свободы».
Пока Брюсселю в целом удается контролировать ситуацию, но выстоит ли Европа, если на смену нынешним лидерам придут популисты?
Манлио Ди Стефано, глава парламентской комиссии по международным делам, движение «Пять звезд»: «Если все останется как есть, Европа больше пяти лет не протянет. Но ведь мы ничего не придумываем — есть некий ход истории, и на выборах во Франции, например, может победить Ле Пен, потом будут еще выборы в Германии, и их нельзя списывать со счетов».
Подробности — в репортаже.
Джованни Баттиста Скали, глава отдела по предотвращению преступлений полиции Рима: «У нас есть информация о проникновении на территорию города группы экстремистов, и мы опасаемся провокаций с их стороны. Но это не исламские экстремисты, а радикально настроенные по отношению к Европе группы».
Лидеры Евросоюза никакой особой мобилизации спецслужб не почувствовали. Они исключительно праздновали. Победу Евросоюза над Европой. На столь благое дело получили даже благословение папы римского.
Сам саммит был самым коротким за всю историю встреч на высшем уровне. Место действия, как и 60 лет назад, — дворец Консерваторов на Капитолийском холме. В отреставрированном за 300 тысяч евро при финансовой помощи Алишера Усманова зале Горациев и Куриациев 27 глав государств и правительств по очереди подходили к столу президиума, чтобы публично поставить подпись под декларацией, определяющей развитие Евросоюза на ближайшие 10 лет.
Но, как показывает жизнь, свободы для всех не бывает. Германия, Франция или страны Бенилюкса — отцы-основатели — вольны, по сути, принимать любые решения. В жертву же приносят тех, кто купился на деньги, статус и обещания. Казалось бы, Польша, Греция или Румыния сделали все, чтобы не подписывать итоговый документ, определяющий новую европейскую политику, но Брюссель и Берлин легко подавили сопротивление.
Ангела Меркель, канцел ФРГ: «Мы хотим ясно дать понять, что движемся в одном направлении, и есть вещи, которые для нас не подлежат обсуждению. Это единое экономическое пространство и наши единые ценности».
Политика разных скоростей: хотите больше автономии — тратьте больше денег. Идея не нова, немцы и французы ее лоббируют уже 10 лет. Но только сейчас циничный расчет взял верх над любовью к ближнему.
Жак Сапир, директор Центра исследований индустриализации: «Поезжайте в Грецию, Испанию, послушайте, что они говорят о Германии. Не о Меркель, а о немцах! А как, например, в Польше ненавидят Италию или Грецию. Это самое драматическое последствие всей европейской истории. Идея-то была всех объединить, а сейчас мы видим окончательное разъединение».
Когда лидеры Евросоюза уже покинули столицу Италии, в Риме началось шествие леворадикального движения Eurostop под песню «Финальный отсчет» группы «Европа». Впрочем, власти сделали все, чтобы массового антиевропейского шествия не вышло.
Джорджио Кремаски, лидер движения Eurostop: «Для нас сегодня нет повода отмечать юбилей Европы — ее нет. Это был проект изначально ошибочный и реализованный в самой худшей манере. Евросоюз сегодня — это одна большая международная финансовая корпорация, но это никак не солидарное общество и демократия, которая должна гарантировать права и свободы».
Пока Брюсселю в целом удается контролировать ситуацию, но выстоит ли Европа, если на смену нынешним лидерам придут популисты?
Манлио Ди Стефано, глава парламентской комиссии по международным делам, движение «Пять звезд»: «Если все останется как есть, Европа больше пяти лет не протянет. Но ведь мы ничего не придумываем — есть некий ход истории, и на выборах во Франции, например, может победить Ле Пен, потом будут еще выборы в Германии, и их нельзя списывать со счетов».
Подробности — в репортаже.
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