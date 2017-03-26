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  • 26.03, 18:56

    Грузовик сбил группу дорожных рабочих в Италии: есть жертвы

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    Грузовик сбил группу дорожных рабочих в Италии: есть жертвы

    Грузовик сбил группу дорожных рабочих в Италии: есть жертвы

    Грузовик сбил группу дорожных рабочих в Италии: есть жертвы
  • Фото: vigilfuoco.tv

    • Авария произошла в северной итальянской области Лигурия. Большегрузная фура сбила группу рабочих, ремонтировавших дорогу.

    По данным итальянской пожарной службы, в результате ДТП погибли двое рабочих. По предварительным сведениям, водитель большегруза потерял управление и столкнулся с Opel. После этого легковушка вылетела в кювет, а фура опрокинулась на бок и сбила семерых рабочих.

    На место ДТП прибыли медики, пожарные и дорожная полиция, а также представители компании Autostrade per’Italia, которая управляет сетью платных дорог на Апеннинах, передает РИА Новости.

    Одного из рабочих длительное время не могли извлечь из-под перевернувшейся фуры. В результате он был госпитализирован на вертолете. Ему грозит ампутация ноги. Еще четверо рабочих получили неопасные травмы. Два человека из Opel доставлены в больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

    Рабочие, попавшие под фуру, устраняли последствия вчерашней аварии, когда внедорожник врезался в боковую стену тоннеля, загорелся и блокировал движение на несколько часов.

    Водитель грузовика, спровоцировавшего аварию, и его напарник оказались гражданами Испании. Медосвидетельствование не выявило следов алкоголя в крови. Фура, в которой перевозили рыбу, ехала по трассе в окрестностях города Савона в сторону Генуи. Автомагистраль была перекрыта.

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