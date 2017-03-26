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  • 26.03, 21:58
    Бомбардировки Саудовской Аравии в Йемене привели к гуманитарной катастрофе. войны и вооруженные конфликты, Йемен. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Бомбардировки Саудовской Аравии в Йемене привели к гуманитарной катастрофе

    2 комментария
    • Фото Reuters © 2017, Khaled Abdullah
    Бомбардировки Саудовской Аравии в Йемене привели к гуманитарной катастрофе

    Бомбардировки Саудовской Аравии в Йемене привели к гуманитарной катастрофе

    Бомбардировки Саудовской Аравии в Йемене привели к гуманитарной катастрофе
    • Фото Reuters © 2017, Khaled Abdullah

      • Президент Йемена Хади приговорен сегодня к смертной казни. Приговор вынесен заочно в столице страны Сане, захваченной повстанцами.

      Президента обвиняют в государственной измене — он позвал Саудовскую Аравию бомбить страну, чтобы остаться у власти. Два года бомбардировок привели к настоящей гуманитарной катастрофе: голод, от которого, по данным ООН, страдают почти 10 миллионов детей, авиасообщение остановлено — слишком опасно, даже гуманитарные конвои боятся там появляться, погибших от авиаударов — тысячи, главным образом — это мирные жители.

      Российская гуманитарная миссия собрала пожертвования, какими-то невероятными путями смогла перевести деньги в Йемен, там волонтеры купили самое необходимое, поскольку ввезти ничего невозможно.

      Но в Йемене творится такое, что даже раздача муки превратилась в спецоперацию с нападением вождей племен, решивших отнять груз. Провести раздачу удалось лишь со второй попытки. Это капля в море. Но в стране, где нет ничего, кроме войны, и эта капля может быть чьим-то спасением.

      Евгений Примаков, журналист: «В Йемене — это не кризисная зона, это настоящая катастрофа. Недавно ООН заявила о том, что в результате голода в Йемене и через пролив, там, в Сомали, могут погибнуть несколько сотен тысяч человек, включая детей. Дело в том, что йеменцам не помогает никто. Даже ооновские агентства очень мало делают. Это связано и с длинными очень логистическими цепями, туда доставлять очень тяжело гуманитарную помощь, и с тем, что там идет война. Непонятно, кто контролирует эту территорию».

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