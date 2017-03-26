Параллельный мир: как мигранты живут в российских городах

Многим москвичам только кажется, что свою районную инфраструктуру они знают хорошо. Но на самом деле рядом есть места, о которых они не подозревают. В отличие от Лондона и Парижа, где есть целые мигрантские кварталы, в столице есть своя параллельная Москва.

1185 мигранты

Москва

В столице у мигрантов есть собственный спортивный клуб. В небольшом зале собираются грузчики, дворники, таксисты. Почти все — мигранты из Киргизии. Иногда секцию даже называют киргизским бойцовским клубом. Три раза в неделю после смен на московских стройках и в супермаркетах с разных концов города они подтягиваются сюда. У клуба даже есть своя гордость — Кылычбек. Два года назад он работал на строительном рынке, а недавно стал чемпионом Азии по рукопашному бою.



Если вдруг кто-то в клубе получит травму, то мигранты поедут в свою же поликлинику. «Своей» граждане Киргизии называют конкретную точку. Адрес поликлиники «для своих» знают многие мигранты. Там даже ведут официальную статистику — за семь лет работы 45 тысяч пациентов. Свои урологи, гинекологи, хирурги — все специалисты из Средней Азии, но большинство уже с российским паспортом. В 2010 году медцентр открывали как социальный проект для гастарбайтеров из Киргизии. Теперь сюда ходят мигранты со всей Средней Азии.



Большие очереди можно встретить у входа в одну популярную среди мигрантов организацию. И это не контора строительной компании и не ЖЭК. Это организация, где трудовым мигрантам дают микрокредиты, до 100 тысяч рублей. Даже если он не нашел работу и не может точно сказать, где ночует.



У некоторых диаспор из Средней Азии в Москве есть свои ночные клубы. Видео с вечеринок — в своих же группах в соцсетях. Фейсконтроль — не жесткое правило, но без «чужих» порой комфортнее.



Подробности — в видеоматериале.