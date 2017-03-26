Два поезда столкнулись в Башкирии: трое погибших

Три человека погибли, один пострадал в результате столкновения двух железнодорожных составов в Башкирии.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах республики, столкновение произошло на территории Учалинского горно-обогатительного комбината.
Из сообщения источника: «По предварительным данным, в результате столкновения двух железнодорожных составов на территории Учалинского горно-обогатительного комбината погибли три человека, еще один пострадал».
Факт столкновения поездов подтвердили в пресс-службе МЧС по республике.
Из сообщения МЧС: «Инцидент произошел в 15:05 мск в городе Учалы. Угрозы населенному пункту нет. В ликвидации последствий столкновения грузовых составов участвуют 27 человек и 11 единиц техники».
Из сообщения источника: «По предварительным данным, в результате столкновения двух железнодорожных составов на территории Учалинского горно-обогатительного комбината погибли три человека, еще один пострадал».
Факт столкновения поездов подтвердили в пресс-службе МЧС по республике.
Из сообщения МЧС: «Инцидент произошел в 15:05 мск в городе Учалы. Угрозы населенному пункту нет. В ликвидации последствий столкновения грузовых составов участвуют 27 человек и 11 единиц техники».
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