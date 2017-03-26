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  • 26.03, 17:25

    ГИБДД предупреждает водителей об ухудшении погоды и гололедице в Москве

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    ГИБДД предупреждает водителей об ухудшении погоды и гололедице в Москве

    ГИБДД предупреждает водителей об ухудшении погоды и гололедице в Москве

    Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей о возможных авариях в связи с прогнозируемыми осадками и гололедицей в Москве.

    Как сообщает пресс-служба ГИБДД, на территории Москвы вечером 26 марта возможно выпадение осадков в виде снега или мокрого снега.

    Из сообщения ГИБДД: «В ночные часы при отрицательных температурах сохраняются условия для гололедицы. Все эти факторы значительно усложняют условия для движения транспортных средств и могут повлечь возникновение аварийных ситуаций».

    В этой связи столичная Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными и осторожными во время движения, соблюдать скоростной режим, безопасный интервал и дистанцию.

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