ГИБДД предупреждает водителей об ухудшении погоды и гололедице в Москве

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей о возможных авариях в связи с прогнозируемыми осадками и гололедицей в Москве.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД, на территории Москвы вечером 26 марта возможно выпадение осадков в виде снега или мокрого снега.
Из сообщения ГИБДД: «В ночные часы при отрицательных температурах сохраняются условия для гололедицы. Все эти факторы значительно усложняют условия для движения транспортных средств и могут повлечь возникновение аварийных ситуаций».
В этой связи столичная Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными и осторожными во время движения, соблюдать скоростной режим, безопасный интервал и дистанцию.
Из сообщения ГИБДД: «В ночные часы при отрицательных температурах сохраняются условия для гололедицы. Все эти факторы значительно усложняют условия для движения транспортных средств и могут повлечь возникновение аварийных ситуаций».
В этой связи столичная Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными и осторожными во время движения, соблюдать скоростной режим, безопасный интервал и дистанцию.
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