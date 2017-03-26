«Ворвись в весну»: в московских парках отмечают начало сезона

В столичных парках громко и весело отмечают начало сезона. В городе проходит фестиваль «Ворвись в весну».

Одним из центров притяжения стали Сокольники. Гостей в парке встречали клоуны, жонглеры, артисты на ходулях. Гвоздем программы стало выступление оркестра.



Немало развлечений приготовили и для детей. Их звали запускать мыльные пузыри и испытать себя на полосе препятствий.