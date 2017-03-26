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  • 26.03, 17:25
    «Ворвись в весну»: в московских парках отмечают начало сезона. весна, Москва, парки и скверы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Ворвись в весну»: в московских парках отмечают начало сезона

    3 комментария
    «Ворвись в весну»: в московских парках отмечают начало сезона

    «Ворвись в весну»: в московских парках отмечают начало сезона

    «Ворвись в весну»: в московских парках отмечают начало сезона

      В столичных парках громко и весело отмечают начало сезона. В городе проходит фестиваль «Ворвись в весну».

      Одним из центров притяжения стали Сокольники. Гостей в парке встречали клоуны, жонглеры, артисты на ходулях. Гвоздем программы стало выступление оркестра.

      Немало развлечений приготовили и для детей. Их звали запускать мыльные пузыри и испытать себя на полосе препятствий.

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