Чеченские бойцы вернулись на родину из Сирии

Из Сирии в Чеченскую Республику вернулись бойцы военной полиции. Они провели на Ближнем Востоке последние несколько месяцев.
В Алеппо россияне поддерживали порядок и защищали мирных жителей, а также сопровождали гуманитарные колонны.
Перед командировкой военные проходили спецподготовку. Среди прочего их обучали тому, как действовать среди разрушенных зданий.
Командование осталось довольно итогами командировки. По возвращении бойцов ждала церемония, на которой их наградили за выполненные задачи.
Перед командировкой военные проходили спецподготовку. Среди прочего их обучали тому, как действовать среди разрушенных зданий.
Командование осталось довольно итогами командировки. По возвращении бойцов ждала церемония, на которой их наградили за выполненные задачи.
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