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  • 26.03, 15:54

    Иран ввел санкции против 15 американских компаний

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    Иран ввел санкции против 15 американских компаний

    Иран ввел санкции против 15 американских компаний

    Правительство Ирана установило санкции в отношении 15 компаний США, которые «оказывают поддержку терроризму».

    МИД Ирана распространил заявление, в котором говорится о введении санкций против американских компаний, поддерживающих связи с Израилем. Внешнеполитическое ведомство уточнило, что ограничения накладываются против тех организаций, которые «прямо или косвенно причастно к преступлениям сионистского режима, терроризма и подавлению народных выступлений в регионе».

    Под санкции Исламской Республики попали компании BENI Tal, United Technologies Produces, RAYTHEON, ITT Corporation, Re/Max Real Estate, Oshkosh Corporation, Magnum Research Inc, Kahr Arms, M7 Aerospace, Miitary Armament Corporation, Lewis Machine and Tool Company, Daniel Defence, Bushmaster Firearms International, O.F Mossberg & Sons и H-S Precision Inc.

    МИД Ирана: «Любого рода связи и контакты с этими компаниями запрещены, принадлежащее им имущество, находящееся в сфере полномочий Исламской Республики, подлежит конфискации, выдача виз ответственным лицам и сотрудникам этих компаний производиться не будет».

    Иранские власти уточнили, что работа над списком американских компаний будет продолжена. При необходимости он будет дополнен, передает ТАСС.

    Это решение было принято в ответ на недавние односторонние санкции Вашингтона в отношении Ирана. В черный список США вошли 13 человек и 12 структур. Он был сформирован в связи с ракетной программой Тегерана.

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