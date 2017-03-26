Иран ввел санкции против 15 американских компаний

Правительство Ирана установило санкции в отношении 15 компаний США, которые «оказывают поддержку терроризму».
МИД Ирана распространил заявление, в котором говорится о введении санкций против американских компаний, поддерживающих связи с Израилем. Внешнеполитическое ведомство уточнило, что ограничения накладываются против тех организаций, которые «прямо или косвенно причастно к преступлениям сионистского режима, терроризма и подавлению народных выступлений в регионе».
Под санкции Исламской Республики попали компании BENI Tal, United Technologies Produces, RAYTHEON, ITT Corporation, Re/Max Real Estate, Oshkosh Corporation, Magnum Research Inc, Kahr Arms, M7 Aerospace, Miitary Armament Corporation, Lewis Machine and Tool Company, Daniel Defence, Bushmaster Firearms International, O.F Mossberg & Sons и H-S Precision Inc.
МИД Ирана: «Любого рода связи и контакты с этими компаниями запрещены, принадлежащее им имущество, находящееся в сфере полномочий Исламской Республики, подлежит конфискации, выдача виз ответственным лицам и сотрудникам этих компаний производиться не будет».
Иранские власти уточнили, что работа над списком американских компаний будет продолжена. При необходимости он будет дополнен, передает ТАСС.
Это решение было принято в ответ на недавние односторонние санкции Вашингтона в отношении Ирана. В черный список США вошли 13 человек и 12 структур. Он был сформирован в связи с ракетной программой Тегерана.
Под санкции Исламской Республики попали компании BENI Tal, United Technologies Produces, RAYTHEON, ITT Corporation, Re/Max Real Estate, Oshkosh Corporation, Magnum Research Inc, Kahr Arms, M7 Aerospace, Miitary Armament Corporation, Lewis Machine and Tool Company, Daniel Defence, Bushmaster Firearms International, O.F Mossberg & Sons и H-S Precision Inc.
МИД Ирана: «Любого рода связи и контакты с этими компаниями запрещены, принадлежащее им имущество, находящееся в сфере полномочий Исламской Республики, подлежит конфискации, выдача виз ответственным лицам и сотрудникам этих компаний производиться не будет».
Иранские власти уточнили, что работа над списком американских компаний будет продолжена. При необходимости он будет дополнен, передает ТАСС.
Это решение было принято в ответ на недавние односторонние санкции Вашингтона в отношении Ирана. В черный список США вошли 13 человек и 12 структур. Он был сформирован в связи с ракетной программой Тегерана.
Комментарии