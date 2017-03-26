#ТЫСУПЕР!
Своя игра
ТВ-Эфир
Своя игра
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.03, 15:54

    Оползень накрыл дом с людьми на юге Киргизии: фото

    комментировать
    Оползень накрыл дом с людьми на юге Киргизии: фото

    Оползень накрыл дом с людьми на юге Киргизии: фото

    Оползень накрыл дом с людьми на юге Киргизии: фото
  • Фото: mes.kg

    • На юге Киргизии оползень сошел на одноэтажный жилой дом, в котором находились шесть человек.

    Как сообщили ТАСС в МЧС республики, трагедия произошла в селе Ничке-Сай Узгенского района.

    Из сообщения МЧС: «В доме, который накрыла земляная масса, в этот момент находились шесть человек, в том числе четверо детей».

    На место ЧП выехал глава МЧС Киргизии Кубатбек Боронов. Также туда направлена оперативная группа МЧС.

    Из сообщения МЧС: «Пока никакой информации о том, что удалось отыскать оказавшихся под завалом людей, нет».

    По словам спасателей, работы на месте схода оползня продолжаются.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru