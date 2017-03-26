Оползень накрыл дом с людьми на юге Киргизии: фото

На юге Киргизии оползень сошел на одноэтажный жилой дом, в котором находились шесть человек.
Как сообщили ТАСС в МЧС республики, трагедия произошла в селе Ничке-Сай Узгенского района.
Из сообщения МЧС: «В доме, который накрыла земляная масса, в этот момент находились шесть человек, в том числе четверо детей».
На место ЧП выехал глава МЧС Киргизии Кубатбек Боронов. Также туда направлена оперативная группа МЧС.
Из сообщения МЧС: «Пока никакой информации о том, что удалось отыскать оказавшихся под завалом людей, нет».
По словам спасателей, работы на месте схода оползня продолжаются.
Из сообщения МЧС: «В доме, который накрыла земляная масса, в этот момент находились шесть человек, в том числе четверо детей».
На место ЧП выехал глава МЧС Киргизии Кубатбек Боронов. Также туда направлена оперативная группа МЧС.
Из сообщения МЧС: «Пока никакой информации о том, что удалось отыскать оказавшихся под завалом людей, нет».
По словам спасателей, работы на месте схода оползня продолжаются.
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