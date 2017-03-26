Депутат Москвин выразил соболезнования в связи со смертью своего помощника

Погибшего Владислава Никифорука, помощника депутата Государственной думы, нашли возле могилы его дочери на Котляковском кладбище в Москве.
Депутат нижней палаты парламента Денис Москвин выразил в Twitter соболезнования в связи с известием о гибели своего помощника.
Денис Москвин: «Ужасная трагедия. Владислава нашли мертвым на могиле своей дочери, ушедшей из жизни несколько месяцев назад. Скорблю вместе с его семьей».
Тело Никифорука было обнаружено на Котляковском кладбище в минувшую пятницу. Рядом с ним нашли пневматический пистолет, переделанный под боевые патроны и предсмертную записку, в которой он просил никого не винить в случившемся. Погибший, по-видимому, покончил с собой возле могилы дочери.
Дочь Владислава Никифорука скончалась в ноябре минувшего года. Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела помощника депутата на кладбище.
Денис Москвин: «Ужасная трагедия. Владислава нашли мертвым на могиле своей дочери, ушедшей из жизни несколько месяцев назад. Скорблю вместе с его семьей».
Ужасная трагедия. Владислава нашли мертвым на могиле своей дочери, ушедшей из жизни несколько месяцев назад. Скорблю вместе с его семьей.— Денис Москвин (@MoskvinDP) 26 марта 2017 г.
Тело Никифорука было обнаружено на Котляковском кладбище в минувшую пятницу. Рядом с ним нашли пневматический пистолет, переделанный под боевые патроны и предсмертную записку, в которой он просил никого не винить в случившемся. Погибший, по-видимому, покончил с собой возле могилы дочери.
Дочь Владислава Никифорука скончалась в ноябре минувшего года. Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела помощника депутата на кладбище.
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