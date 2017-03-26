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  • 26.03, 15:54

    Депутат Москвин выразил соболезнования в связи со смертью своего помощника

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    Депутат Москвин выразил соболезнования в связи со смертью своего помощника

    Депутат Москвин выразил соболезнования в связи со смертью своего помощника

    Погибшего Владислава Никифорука, помощника депутата Государственной думы, нашли возле могилы его дочери на Котляковском кладбище в Москве.

    Депутат нижней палаты парламента Денис Москвин выразил в Twitter соболезнования в связи с известием о гибели своего помощника.

    Денис Москвин: «Ужасная трагедия. Владислава нашли мертвым на могиле своей дочери, ушедшей из жизни несколько месяцев назад. Скорблю вместе с его семьей».



    Тело Никифорука было обнаружено на Котляковском кладбище в минувшую пятницу. Рядом с ним нашли пневматический пистолет, переделанный под боевые патроны и предсмертную записку, в которой он просил никого не винить в случившемся. Погибший, по-видимому, покончил с собой возле могилы дочери.

    Дочь Владислава Никифорука скончалась в ноябре минувшего года. Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела помощника депутата на кладбище.

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