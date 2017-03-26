Стрелков в ночном клубе в Огайо было как минимум двое

Полиция не рассматривает нападение, которое произошло в клубе Cameo Nightclub в Цинциннати, как теракт.
Однако правоохранители пока не дают пояснений о мотивах стрельбы. По их данным, стрелков, которые открыли огонь по посетителям заведения, было по меньшей мере двое. Об этом заявил капитан полиции Ким Уильямс. Он назвал этот инцидент «самым худшим» из всех, которые происходили в данном клубе.
В результате атаки погиб один человек, еще 14 получили ранения. Пострадавших госпитализировали, передает AP. Между тем WLWT5 сообщает, что жизни нескольких раненых находятся в опасности.
В результате атаки погиб один человек, еще 14 получили ранения. Пострадавших госпитализировали, передает AP. Между тем WLWT5 сообщает, что жизни нескольких раненых находятся в опасности.
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