Савченко спела в прямом эфире: видео

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире одного из украинских телеканалов продемонстрировала вокальные данные.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», спеть что-нибудь Савченко предложил ведущий Дмитрий Гордон. Нардеп согласилась, затянув: «Месяц по небу ходит, песню свою заводит». Ведущий похвалил «выступление» Савченко.
Как оказалось, эта песня называется «Месяц». Она входит в репертуар украинской певицы Натальи Могилевской.
Как оказалось, эта песня называется «Месяц». Она входит в репертуар украинской певицы Натальи Могилевской.
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