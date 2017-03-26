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  • 26.03, 14:23
    Савченко спела в прямом эфире: видео. музыка и музыканты, Савченко, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Савченко спела в прямом эфире: видео

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    Савченко спела в прямом эфире: видео

    Савченко спела в прямом эфире: видео

    Савченко спела в прямом эфире: видео

      Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире одного из украинских телеканалов продемонстрировала вокальные данные.

      Как сообщает сайт «Комсомольской правды», спеть что-нибудь Савченко предложил ведущий Дмитрий Гордон. Нардеп согласилась, затянув: «Месяц по небу ходит, песню свою заводит». Ведущий похвалил «выступление» Савченко.

      Как оказалось, эта песня называется «Месяц». Она входит в репертуар украинской певицы Натальи Могилевской.

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