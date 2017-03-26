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  • 26.03, 14:23
    Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в Йошкар-Оле: видео. автомобили, Марий Эл, погоня, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в Йошкар-Оле: видео

    1 комментарий
    Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в <nobr>Йошкар-Оле</nobr>: видео

    Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в Йошкар-Оле: видео

    Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в <nobr>Йошкар-Оле</nobr>: видео

      Гонка с преследованием чудом обошлась без жертв и пострадавших. Нетрезвый водитель маневрировал на встречке и едва не сбил пешеходов.

      Погоня произошла в центре Йошкар-Олы в минувшую пятницу. 26-летний водитель Lada Kalina в час пик проигнорировал требование полицейских остановиться. В погоню за ним отправились два патрульных экипажа.

      Пытаясь уехать от полицейских, как видно на записи, водитель серой легковушки набрал скорость и, проскочив на запрещающий сигнал светофора на перекрестке, вырулил на встречку. Пьяный мужчина за рулем Lada Kalina чудом не сбил пешеходов.

      В конце концов автоинспекторы, догнавшие нарушителя, выскочили из машины и задержали его. Видео было размещено в Сети УГИБДД по Марий Эл.

      Полицейские установили, что водитель действительно находился за рулем в нетрезвом состоянии, кроме того, ранее он уже был лишен прав за аналогичные нарушения. Задержанный был помещен в камеру в отделе полиции до решения суда.

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