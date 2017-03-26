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  • 26.03, 17:25
    Комнатные растения могут таить в себе смертельную опасность. здоровье, растения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Комнатные растения могут таить в себе смертельную опасность

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    Комнатные растения могут таить в себе смертельную опасность

    Комнатные растения могут таить в себе смертельную опасность

    Комнатные растения могут таить в себе смертельную опасность

      Какие привычные нам вроде бы домашние растения на самом деле смертельно опасны? Что общего у молочая и змеиного яда? Какие еще растения с нашего подоконника скрывают о себе горькую правду?

      Встретить комнатные растения можно почти в каждом доме или квартире и во всех общественных местах: торговых центрах, офисах, школах, детских садах, поликлиниках. С ними любое помещение кажется уютным и ухоженным.

      Например, диффенбахия. Известно, что это растение отлично очищает воздух, поглощая химию — бензолы и формальдегиды. Но вот о том, что в комнату с ним нельзя пускать детей и животных, мало кто знает. Они могут потянуть за листик или поднести его к лицу или откусить. А сок диффенбахии вызывает тяжелые отравления и ожоги. Поэтому специалисты советуют без перчаток к диффенбахии не притрагиваться. И переселить ее туда, где нет детей, кошек, собак и хомячков.

      Почему же об этом не предупреждают в магазинах, где они продаются? Причем в списке опасных еще много привычных нам зеленых домочадцев. Например, фикусы, молочай. Подробности — в видеоматериале.

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