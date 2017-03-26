Магнитная щетка или пылесос-«прилипала»: чем лучше мыть окна

Чтобы сделать процесс мытья окон менее трудоемким и более приятным, репортеры программы «НашПотребНадзор» изучили рынок всевозможных устройств и средств для чистки окон, а также выяснили, чем лучше всего оттирать их от зимней серости.

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Первое, что нужно знать про мытье окон, — это то, что грязь на них со стороны улицы и квартиры очень разная. На внешней поверхности это самая обычная пыль. А на внутренней, особенно на кухне, довольно много жировых отложений. Зная это, и справляться с двумя сторонами одной проблемы следует по-разному.



Чем же лучше вымыть окна? Репортеры программы протестировали несколько средств. Самый простой, но и самый сложный способ — мытье с помощью магнитной щетки. Она легкая и дешевая. Для стеклопакетов она не подходит, хотя в мытье обычных окон не окажется лишней. Но прежде чем купить, проверьте щетку прямо на месте.



Производители пылесоса-«прилипалы» уверяют, что их изобретение способно не только самостоятельно передвигаться по стеклу, но еще и выполнять команды. За счет двух вакуумных двигателей робот крепко держится на стекле. В случае непредвиденной ситуации, например, если отключат электричество, робот все равно не отключится и не упадет.



Мыть окно он может в автоматическом режиме без присмотра. Система датчиков, которые сканируют пространство вокруг, не дают роботу сбиться с пути. Но и цена у него немаленькая.



Парогенератор стоит как добротный моющий пылесос. Но и результат не заставляет себя долго ждать. Пар под высоким давлением растворяет и жир, и грязь.



Подробности — в видеоматериале.