Российские кёрлингистки стали вице-чемпионками мира

Женская сборная России по кёрлингу стала серебряным призером чемпионата мира, завершившегося в Пекине.
Вице-чемпионками мира стали Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Александра Раева, Алина Ковалева и Кира Езех.
В борьбе за золото россиянки уступили непобедимой команде Канады со счетом 3:8. Это поражение российской команды канадкам стало уже третьим на турнире.
В финал чемпионата мира сборная России пробилась впервые в истории. Ранее лучшим достижением женской команды были бронзовые медали в 2014, 2015 и 2016 годах.
Ранее выход в плей-офф турнира в совокупности с бронзой прошлогоднего мирового первенства позволил сборной России отобраться на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Глава Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев выразил уверенность, что на Играх Россию будет представлять именно команда Сидоровой.
В борьбе за золото россиянки уступили непобедимой команде Канады со счетом 3:8. Это поражение российской команды канадкам стало уже третьим на турнире.
Canada defeat Russia 8–3 to take the gold medals. #WWCC2017 #curling #Roadto2018 pic.twitter.com/6ZsRbB2W0I— World Curling (@worldcurling) March 26, 2017
В финал чемпионата мира сборная России пробилась впервые в истории. Ранее лучшим достижением женской команды были бронзовые медали в 2014, 2015 и 2016 годах.
Ранее выход в плей-офф турнира в совокупности с бронзой прошлогоднего мирового первенства позволил сборной России отобраться на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Глава Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев выразил уверенность, что на Играх Россию будет представлять именно команда Сидоровой.
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