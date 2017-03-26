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  • 26.03, 12:52

    Российские кёрлингистки стали вице-чемпионками мира

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    Российские кёрлингистки стали <nobr>вице-чемпионками</nobr> мира

    Российские кёрлингистки стали вице-чемпионками мира

    Российские кёрлингистки стали <nobr>вице-чемпионками</nobr> мира
  • Фото Associated Press © 2017, Mark Schiefelbein

    • Женская сборная России по кёрлингу стала серебряным призером чемпионата мира, завершившегося в Пекине.

    Вице-чемпионками мира стали Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Александра Раева, Алина Ковалева и Кира Езех.

    В борьбе за золото россиянки уступили непобедимой команде Канады со счетом 3:8. Это поражение российской команды канадкам стало уже третьим на турнире.


    В финал чемпионата мира сборная России пробилась впервые в истории. Ранее лучшим достижением женской команды были бронзовые медали в 2014, 2015 и 2016 годах.

    Ранее выход в плей-офф турнира в совокупности с бронзой прошлогоднего мирового первенства позволил сборной России отобраться на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Глава Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев выразил уверенность, что на Играх Россию будет представлять именно команда Сидоровой.

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