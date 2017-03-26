СМИ: тело помощника депутата Госдумы нашли на кладбище в Москве рядом с могилой его дочери

По некоторым данным, погибший работал помощником депутата Государственной думы.
Тело мужчины было найдено на кладбище на юге столицы возле могилы его дочери, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник: «Тело обнаружили в столичном районе Царицыно на Котляковском кладбище, рядом с ним обнаружен пневматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами».
По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Возле его тела найдена предсмертная записка, в которой он просит никого не винить в своей гибели. В ГСУ СК по Москве в свою очередь сообщили, что проводят проверку по данному факту.
Источник: «Тело обнаружили в столичном районе Царицыно на Котляковском кладбище, рядом с ним обнаружен пневматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами».
По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Возле его тела найдена предсмертная записка, в которой он просит никого не винить в своей гибели. В ГСУ СК по Москве в свою очередь сообщили, что проводят проверку по данному факту.
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