В Лондоне гвардеец напугал назойливого туриста: видео

Служащий Королевской гвардии, охраняющий
Сент-Джеймсский дворец в Лондоне, прогнал назойливого туриста, который решил рядом с ним станцевать. Спутница туриста сняла инцидент на видео.
На записи видно, как мужчина начинает исполнять танец на фоне дворца и что-то напевать себе под нос. Неожиданно один из гвардейцев поворачивается к нему и кричит: «А ну, убрался отсюда! Ты уже вчера приходил и то же самое устроил. Выключи камеру!». После этого растерянный мужчина поспешил удалиться.
На посту гвардейцы не имеют права даже повернуться, не говоря уже о том, чтобы заговорить. Поэтому многочисленные туристы постоянно провоцируют их, пытаясь вызвать хоть какую-то реакцию, отмечает РИА Новости.
На посту гвардейцы не имеют права даже повернуться, не говоря уже о том, чтобы заговорить. Поэтому многочисленные туристы постоянно провоцируют их, пытаясь вызвать хоть какую-то реакцию, отмечает РИА Новости.
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