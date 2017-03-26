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  • 26.03, 12:51
    В Лондоне гвардеец напугал назойливого туриста: видео. армии мира, Великобритания, курьезы, Лондон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Лондоне гвардеец напугал назойливого туриста: видео

    1 комментарий
    В Лондоне гвардеец напугал назойливого туриста: видео

    В Лондоне гвардеец напугал назойливого туриста: видео

    В Лондоне гвардеец напугал назойливого туриста: видео

      Служащий Королевской гвардии, охраняющий Сент-Джеймсский дворец в Лондоне, прогнал назойливого туриста, который решил рядом с ним станцевать. Спутница туриста сняла инцидент на видео.

      На записи видно, как мужчина начинает исполнять танец на фоне дворца и что-то напевать себе под нос. Неожиданно один из гвардейцев поворачивается к нему и кричит: «А ну, убрался отсюда! Ты уже вчера приходил и то же самое устроил. Выключи камеру!». После этого растерянный мужчина поспешил удалиться.

      На посту гвардейцы не имеют права даже повернуться, не говоря уже о том, чтобы заговорить. Поэтому многочисленные туристы постоянно провоцируют их, пытаясь вызвать хоть какую-то реакцию, отмечает РИА Новости.

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